BAKANLIK ANINDA ÇÖZÜM ÜRETTİ

İBB'nin tepki çeken hareketi sonrası Bakanlık çalışanları anında çözüm üretti. Çalışmaları sekteye uğratmak isteyen İBB'ye fırsat verilmedi ve çalışmalar süratle devam etti.

AK PARTİLİ MUŞ'TAN SERT İFADELER: BU NASIL BİR NEFRET?

Galata Kulesi'nde yaşanan büyük rezaletin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş Twitter'dan açıklamada bulundu. Muş çok sert ifadeler kullandı.





Muş, olayın görüntülerini paylaşarak, "İBB'yi yöneten CHP zihniyetinin habisliğine bakar mısınız? Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı uhdesine geçince CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ışıklandırma direklerini sökmüş. Bu nasıl bir nefret? Memlekete bir çivi çakmadıkları gibi yapılanları da söküyorlar!" ifadelerini kullandı.





EBABİL KUŞLARINA DUYARSIZ KALINMADI

Geçtiğimiz günlerde Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları, ebabil kuşlarının zarar görmemesi için durmuştu.





Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Galata Kulesi'nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımına, kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.