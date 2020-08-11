Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.08.2020 09:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.08.2020 09:22
    ABONE OL

    Son dakika: Van'da ikna edilen PYD/YPG’li örgüt mensubu teslim oldu

    Son dakika haberine göre, /KCK terör örgütünün Suriye yapılanması olan PYD/YPG adına Ayn el-Arab bölgesinde silahlı olarak faaliyet yürüten B.K. isimli örgüt mensubu, yapılan ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

    PYD/YPG’li örgüt mensubu teslim oldu
    /KCK terör örgütünün Suriye yapılanması olan PYD/YPG adına Ayn el-Arab bölgesinde silahlı olarak faaliyet yürüten B.K. isimli örgüt mensubu, yapılan ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik yapılan geri getirme/ikna çalışmalarının sürdüğü belirtildi.




    2014'DE ÖRGÜTE KATILAN TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU TUTUKLANDI
    Açıklamada, "Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz ile Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüyle birlikte yaptıkları çalışmada; PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması olan PYD/YPG adına Kobani bölgesinde silahlı olarak faaliyet yürüten B.K. isimli örgüt mensubuyla irtibat kurulmuş, yapılan ikna çalışması sonucu teslim olmaya ikna edilmesiyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevlilerimize teslim olmuştur. 2014 yılında katılım yapan B.K. isimli örgüt mensubu, hakkında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.


    Haberler Güncel Son dakika: Van'da ikna edilen PYD/YPG’li örgüt mensubu teslim oldu
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri