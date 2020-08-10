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    • 10.08.2020 15:21
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    Son dakika: 'ın kuzeyinde orman yakan 'lı teröristler etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, 'ın kuzeyindeki 'Pençe- Kaplan Operasyonu' sırasında orman yakan 2 'lı terörist, 'ne () ait (İHA) ile görüntülendi. Bir süre İHA ile takip edilen 2 terörist, operasyonla etkisiz hale getirildi.


    'ın kuzeyindeki 'Pençe- Kaplan Operasyonu' sırasında orman yakan 2 'lı terörist, 'ne () ait (İHA) ile görüntülendi. Bir süre İHA ile takip edilen 2 terörist, operasyonla etkisiz hale getirildi.




    Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Pençe- Kaplan Operasyonu' başarıyla sürdürülürken, bölgedeki PKK'lı teröristlerin orman yaktığı anlar, TSK'ya ait İHA ile görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde; 2 PKK'lı teröristin ormanlık alanı ateşe verdiği, yangının ağaçlara sıçradığı ve bölgeden uzun süre yoğun duman yükseldiği anlar yer aldı. Bir süre İHA ile takip edilen 2 terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarla ağır darbe alan PKK'lı teröristlerin, bölgedeki ormanlık alanları ateşe vererek, Türk ordusu tarafından yangın çıkarıldığı izlenimi oluşturmaya çalıştığı belirtildi.

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