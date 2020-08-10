

Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Kaplan Operasyonu' sırasında orman yakan 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava aracı (İHA) ile görüntülendi. Bir süre İHA ile takip edilen 2 terörist, operasyonla etkisiz hale getirildi.









Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Pençe- Kaplan Operasyonu' başarıyla sürdürülürken, bölgedeki PKK'lı teröristlerin orman yaktığı anlar, TSK'ya ait İHA ile görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde; 2 PKK'lı teröristin ormanlık alanı ateşe verdiği, yangının ağaçlara sıçradığı ve bölgeden uzun süre yoğun duman yükseldiği anlar yer aldı. Bir süre İHA ile takip edilen 2 terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarla ağır darbe alan PKK'lı teröristlerin, bölgedeki ormanlık alanları ateşe vererek, Türk ordusu tarafından yangın çıkarıldığı izlenimi oluşturmaya çalıştığı belirtildi.

