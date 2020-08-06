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    • 06.08.2020 09:48
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    Kaçacak mağaraları kalmayan 'lı teröristler 14 kız çocuğunu kandırıp dağa çıkardı

    Mehmetçik'in düzenlediği başarılı operasyonlar nedeniyle kaçacak mağaraları kalmayan 'lı teröristler, çocuklarını silah altına almaya başladı. 12-13 yaşlarındaki çocukların dağda çekilen fotoğrafları PKK'nın kendi medyaları üzerinden servis edildi.

    PKK 14 kız çocuğunu kandırıp dağa çıkardı

    Türk Silahlı Kuvvetleri (), terör örgütü 'ya yurt içinde ve yurt dışında büyük darbeler vurdu. Art arda düzenlenen operasyonlarla adeta beli kırılan kalleş terör örgütü, çocuklarını kandırıp dağa çıkardı.



    14 KÜÇÜK ÇOCUĞA SİLAH VERİLDİ
    Yeni Şafak'ın haberine göre, henüz 12-13 yaşlarında olan küçük çocukları silah altına alan PKK'lı teröristler, dağda çekilen fotoğrafları kendi medyaları üzerinden servis etti.

    PKK'NIN ALÇAK PLANI
    PKK'lı teröristlerin küçük çocukları silahlandırıp Türk askerine karşı sahaya sürmesi, örgütün alçak planlarını da ortaya serdi.

    Hain planları yapan PKK elebaşları büyük bir titizlikle Türk askerinden saklanırken, küçük kızlar sahaya sürülecek ve Türk askerinin küçük çocukları öldürdüğüne dair yalan haberler servis ettirilecek.

    HDP'DEN SES YOK FEMİNİST GRUPLARDAN SES YOK
    PKK'lı teröristlerin 14 küçük çocuğu silahlandırıp dağa çıkarması karşısında örgütün siyasi kanadı sessizliğe gömüldü.

    Çocuklarla ilgili sürekli yalan haberler üzerinden sokaklara dökülen feminist gruplar da PKK'lı alçakların kız çocuklarını dağa kaçırması karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

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