Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi tarafından başlatılan MULTI-INT Çok Fonksiyonlu Özel Görev Uçağı Projesi kapsamında, sinyal ve görüntü istihbaratında kullanılması için iki tane Bombardier Challenger 600 uçağının tedarikine yönelik harekete geçilmişti.

Bu kapsamda, Kanada merkezli Field Aviation şirketi tarafından yapısal modernizasyona tabi tutulan ilk uçak Türkiye'ye teslim edildi. MİT'in Sinyal İstihbarat Başkanlığı'na verilecek olan ilk sinyal uçağı Bombardier Challenger 600, ASELSAN tarafından iletişim ve elektronik istihbaratı gibi özelliklerle donatılacak. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bu sayede terör örgütleriyle ve yabancı istihbarat kuruluşlarının casusluk girişimleriyle daha etkin bir şekilde mücadele edilecek.





1976'DA TASARLANDI

Bombardier Challenger 600 serisi Bill Lear tarafından tasarlanan ve Bombardier tarafından 1989'da satın alınmadan önce ilk olarak Canadair tarafından üretilen iş jeti ailesidir.

Uçak, Learjet'in de başkanlığını yürütmüş olan Bill Lear tarafından 1976'da tasarlanmıştır.İlk adı LearStar 600 olarak verilmiştir. Uçağın Canadair'e satılmasıyla beraber uçağın adı da CL-600 Challenger olarak değiştirilmiştir.





SÜPERKRİTİK KANAT KULLANILAN İLK İŞ JETİ

Üretildiği zamanlar genişletilmiş kabiniyle yolcuların içinde eğilmeden yürümesine olanak sağlayan ilk iş jeti olmuştur. Süperkritik kanat kullanılan ilk iş jeti olması da CL-600'ü özel kılar.

8 Kasım 1978'de ilk prototipi Montreal, Kanada'da üretilmiştir. Uçak FAA tarafından sertifikalandırılmıştır.

Askeri kullanıcılar olarak, Arjantin, Avustralya, Kanada, Çin, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Almanya ve ABD olarak dikkat çekmektedir.





ÖZELLİKLERİ

Kapasite= Konfigürasyona bağlı olarak azami 19 yolcu

Ana uzunluk= 20.85 m

Kanat Açıklığı= 19.61 m

Yükseklik= 6.30 m

Alan= 48.3 m²

Boş ağırlık= 9292 kg

Azami Kalkış Ağırlığı= 19550 kg

Motorlar= General Electric CF-34-3A

Motor Tipi= Turbofan

Motor Sayısı= 2

Ana İtki= 40.7 kN

Azami Hız= Mach .84 (851 km/h, 529 mph)

Menzil= 6236 km (3366 nm, 3875 mi)

Tavan İrtifası= 12500 m (41000 ft)

Tırmanma Oranı= 1355 m/min (4450 ft/min)