Eren Bülbül kimdir? Şehit Eren Bülbül 3. ölüm yıldönümünde anılıyor! İşte hayatı...

'BİRİ DE ÇIKIP DEMİYOR Kİ İYİ Kİ VARSIN EREN'

Eren'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tüm Türkiye'nin üzüntüsünü bir kat daha artırdı. Eren, şehit olmadan 2 ay önce 25 Haziran 2017'de, 'Biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren' sözlerini kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Eren'in sözlerinin ortaya çıkması ile sosyal medyada iyi ki varsın Eren ifadeleri trend oldu. O günden itibaren Eren hep böyle anıldı. Eren, paylaşımının 3'üncü yılında da bu sözlerle anıldı.

EREN BÜLBÜL KİMDİR?



Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde büyüdü.

Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulu'ndaki eğitiminin ardından, Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne devam eden Bülbül, 2016 yılında babasını kaybetti.