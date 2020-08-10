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    • 10.08.2020 11:51
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    Son dakika: 'ta terör operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

    Son dakika haberine göre, 'ta terör örgütü / ve /'ye yönelik 3-9 Ağustos tarihleri arasındaki operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

    Şırnak'ta 7 terör şüphelisinden 2'si tutuklandı

    'ta terör örgütü / ve /'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde 3-9 Ağustos tarihleri arasında terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PYD'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ilgili il ve birimine teslim edildi, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer zanlılar serbest bırakıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı
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