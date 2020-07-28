Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpası CHP’de dengeleri değiştirdi! İşte CHP- HDP ittifakına giden o süreç...

28.07.2020 23:01

FETÖ’nün Deniz Baykal’a yönelik kaset kumpasının ardından göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu, çok geçmeden düğmeye bastı. Baykal’a yakın isimler çeşitli bahanelerle partiden uzaklaştırıldı. CHP’nin genetiğini değiştiren hamleler peşi sıra geldi. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere seçimlerde HDP’den destek alan CHP, bazı bölgelerde de ulusalcıların tüm itirazlarına rağmen HDP’ye yakın isimleri aday gösterdi. Milletvekili listeleri hazırlanırken de HDP ile müşterek karar verildi. İşte CHP’deki eksen kaymasına giden o süreç...

FETÖ'nün Deniz Baykal'a yönelik kaset kumpasının ardından göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu, çok geçmeden düğmeye bastı. Baykal'a yakın isimler çeşitli bahanelerle partiden uzaklaştırıldı. CHP'nin genetiğini değiştiren hamleler peşi sıra geldi. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere seçimlerde HDP'den destek alan CHP, bazı bölgelerde de ulusalcıların tüm itirazlarına rağmen HDP'ye yakın isimleri aday gösterdi. Milletvekili listeleri hazırlanırken de HDP ile müşterek karar verildi. İşte CHP'deki eksen kaymasına giden o süreç...