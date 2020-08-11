Baba ve kızı ağaca asılı bulunmuştu! Acılı anneden sarsıcı iddia: Kızımı babası öldürdü

ANNE CENAZEYİ TESLİM ALDI

Bugün öğle saatlerinde kızı Dilan'ın cenazesini almak için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gelen anne Swzan Zada, şiddet gördüğü gerekçesiyle Cengiz Karataş'tan 2 yıl önce ayrı yaşamaya başladığını ve kızını eşinin öldürdüğünü ileri sürdü. Gözyaşları arasında kızının cenazesini bekleyen anne, "Keşke ben ölseydim. Neden o küçük çocuğa kıydın cani katil. Benim ciğerimi yaktın. Bu baba değil, bu cani bir katil. Niye öldürdü o kadar eziyet etti, niye astı. Çünkü beni anneme götür dedi.