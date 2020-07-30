CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'nun "Kürt sorununu çözeceğiz" vaadinin altından terör örgütü PKK'nın istediği 'özerklik' projesi çıktı. Ana muhalefet partisi, terör örgütlerine desteği bilinen isimlerin hazırladığı 'Kürt Raporu' ile ilk olarak 2014 yılında gündeme getirdiği 'özerklik' modelini yeniden raftan indirdi.

ÖRGÜTE DİYET ÖDENECEK

Yenişafak'ta yer alan habere göre 31 Mart seçimlerinde HDP ile ittifak yaparak bazı belediyeleri kazanan CHP, terör örgütüne bedel ödemek için Türkiye'nin üniter yapısını tartışmaya açtı. İlk iş, Türkiye'nin 1988 yılında imzalayıp 1992 yılında yürürlüğe soktuğu Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartnamesi'ni gündeme getirmek oldu. Ankara, Türkiye'nin üniter yapısını tehlikeye sokacağı, özerliklik/federasyona kapı aralayacağı ve güneydoğuda yaşanan terör sorununu uluslararası platforma taşıyacağı endişesiyle anlaşmanın 7 maddesinde bulunan 10 fıkraya şerh koymuştu.

KURULTAYDA GÜNDEME GELDİ

CHP şimdi bu şerhleri kaldırmayı gündemine aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2011 yılından başlayarak birçok kez Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı hayata geçireceklerini, şerhlerin kaldırılacağını ifade etmişti. Ancak bu vaat 'CHP özerklik istiyor' eleştirilerinin ardından rafa kalkmıştı. Bu vaat şimdi CHP yönetimince bir kez daha gerçekleştirilmek isteniyor. CHP'nin geçtiğimiz haftaki kurultayında bir grup delege, önerge vererek 'Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na konulan şerhlerin kaldırılmasını istedi.







EREN ERDEM İTİRAF ETTİ

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem ise sözkonusu özerklik talebinin parti yönetiminin de gündeminde olduğunu ortaya koydu. Kuzey Irak'taki Barzani Yönetimi'nin televizyon kanalına konuşan Erdem, CHP'nin Kürt sorunu ile ilgili bir rapor hazırladığını, raporda Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartnamesi'ndeki şerhlerin kaldırılmasının da olduğunu söyledi. İşte Erdem'in ağzından Türkiye'yi bölme planının satır başları:

'ŞERHLER KALKACAK'

"CHP olarak Kürt meselesini Türkiye'nin ortak sorunu olarak görüyoruz. Rapor çalışması Türkiye'nin birçok bölgesindeki kanaat önderlerinin de görüşleri alınarak hazırlanıyor. Bu rapor CHP'nin şöyle bir perspektifle sahaya çıkmasına yol açacak: Güçlendirilmiş parlamenter sistem ifadesinin altını dolduracaktır bu rapor. Genel Başkanımız bir önceki kurultayda 'Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartnamesindeki şerhleri kaldıracağız' demişti. Bu sorunun çözümü açısından kritik adımlardan biri. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu beyanının da yer aldığı kapsamlı bir süreçten bahsedebiliriz."

İYİ PARTİ NE DİYECEK?

CHP'nin terör örgütü ve siyasi uzantısı olan HDP'nin teleplerine yüksek sesle destek vermesi, gözleri Millet İttifakı'nın diğer üyesi İYİ Parti'ye çevirdi. Parti yönetiminden şimdilik bir açıklama yok. Ancak CHP-HDP yakınlaşmasının görmezden gelindiği gerekçesiyle parti tabanında yaşanan huzursuzluğa yönetimin de daha fazla sessiz kalamayacağı belirtiliyor.

TÜRKİYE'Yİ BÖLME PLANI

Uzmanlar CHP'nin hamlesinin Türkiye'nin bütünlüğünü tehdit edeceğini vurguluyor. Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartnamesinde yer alan bazı maddelerin egemenlik alanını sınırladığı için Türkiye tarafından onaylanmadığını ifade eden SETA Uzmanı Dr. Hüseyin Alptekin şunları söylüyor: "Türkiye son zamanlarda siyaset anlayışında değişikliğe gitti. Siyasi anlayışını, egemenlik haklarını dışarıyla paylaşmama üzerine kurdu. Özellikle Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartnamesindeki bazı maddeler Türkiye'nin üniter devlet yapısına uygun görülmedi. Yerel yönetimlerin merkezi idareden bu kadar bağımsız olması Türkiye gibi üniter devletler tarafından uygun görülmedi. Zaten sadece Türkiye değil, diğer pek çok Avrupa Konseyi üyesi ülke de çekinceler koydu. Özerklik konusunda atılacak adımlar uzun vadede toplumsal bütünlüğü zedeleyebilir. Özerklik konusunda HDP'nin talebi var, CHP de özerklik ilanından yanaysa bunu net bir şekilde söylemeli."





BAYIK DA AYNI FİKİRDE!

CHP'nin gündemine aldığı öneri daha önce bizzat terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık tarafından talep edilmişti. 2015 yılında İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Bayık şunları kaydetmişti: "Avrupa'da yerel yönetim şartları var değil mi? Kendi kendini yönetme, demokrasiyi artık merkezden değil, yerelden geliştirme... Kürdistan'da da PKK'nın, KCK'nın geliştirdiği budur. Artık Türk devletinin Kürdistan'da Kürt halkına vereceği bir şey yoktur. Biz kendi valimizi, kendi kaymakamımızı kendimiz tayin etmek istiyoruz. Halkımız bunu seçmeli. Halkımız kendi kendini yönetmeli. Kendi güvenliğini sağlamalı. Avrupa'nın yerel yönetim şartları var, biz bunların olduğu gibi kabul edilmesini istiyoruz."

