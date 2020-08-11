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    • 11.08.2020 17:27
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    Son dakika: hastasının mesajını paylaştı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "" başlığı altında ailesinin ve kendisinin testi pozitif çıkan Hamza Atik'in yaşadıklarını anlattığı mesajla uyarıda bulundu.

    Bakan Koca koronavirüs hastasının mesajını paylaştı

    'nın paylaşımında yer verdiği le mücadele eden hastanın mesajı şöyle:

    "Boğaz ağrısı, tat ve koku kaybı yaşamaya başladım. Çalıştığım hastanede COVID-19 testim pozitif çıktı. İlk aklıma gelen kızım oldu. Sinek ısırsa canının yanmasına katlanamayacağım kızım bu virüsle nasıl baş eder diye korktum. Kızımla beraber ailemin hepsi hastalığa yakalanmış. Şükürler olsun atlattık ama kızımı düşündükçe hala içim sızlıyor. Tedbirlere uymamız, çevremizdekileri uyarmamız gerekiyor. Hamza Atik, Röntgen Teknisyeni"

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