AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ile Yunanistan'a sert tepki gösterdi.

Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği'ni toplantıya çağırmış. Avrupa Birliği, Yunanistan'ın tüm Avrupa'yı "Yunan tiyatrosu"na çevirmesine izin vermemelidir.

Sn Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda diplomasiye alan açmak için ciddi adımlar attık. Türkiye, barışçıl tutumunu ortaya koydu; diplomasiye şans tanıdı ve diyalog kanallarının canlandırılmasına dönük bir iyi niyetli adımlar attı.

Yunanistan ise her zamanki gibi diplomasiyi "Yunan tiyatrosu"na çevirmeye çalıştı. Yunanistan Türkiye'nin jestini çözüm için bir fırsat olarak değerlendirmek yerine, samimiyetsiz ve ikiyüzlü bir pratik ortaya koydu ve Mısır ile korsan anlaşma yapma yoluna gitti.

Bu sözde anlaşma, uluslararası hukuka ve Türkiye'nin Libya ile Doğu Akdeniz'de akdettiği meşru anlaşmaya aykırı olduğu gibi Yunanistan tarafının Türkiye'nin iyi niyetini suistimal etme niyetini açıkça ortaya koymuştur.

Gelinen noktada, Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmak ve önceden planlanan çerçevede faaliyetleri sürdürmek üzere kararlı bir şekilde harekete geçmiştir. Yapılan faaliyetler #MaviVatan içindedir. Yunanistan'ı ilgilendiren bir konu yoktur.