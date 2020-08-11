Son dakika: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van-Çatak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van-Çatak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıntılar geliyor... Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist öldürüldü Bakanlık duyurdu: PKK'ya üst düzey darbe! 474 terörist etkisiz hale getirildi