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    • 11.08.2020 08:46
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    Son dakika: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, , iç güvenlik operasyonları kapsamında Van-Çatak kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Haberler Güncel Son dakika: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
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