Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.08.2020 14:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.08.2020 14:32
    ABONE OL

    Son dakika: ve kafa kafaya geldi!

    gemisinin Akdeniz'deki araştırma bölgesine ulaşması ve Rumlar'da paniğe yol açtı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis güvenlik konseyini acil toplantıya çağırdı. Atina yönetimi 'nin ilan ettiği bölgenin hemen yanı için karşı NAVTEX duyurusu yaparken, Yunan basını ordunun alarma geçtiğini yazıyor.

    Türkiye ve Yunanistan kafa kafaya geldi!

    sismik araştırma gemisinin, hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere açıklarına ulaşması ve Kıbrıs Rum kesiminde telaşa sebep oldu.

    Oruç Reis'in sismik çalışma yürüteceği alan için 23 Ağustos'a kadar devam edecek (Denizcilere Duyuru) ilan edilmesi Yunanistan ve Rum kesimini harekete geçirdi.

    Rum Christodoulides, Oruç Reis'in görev sahasına ulaştığını öğrenmesinin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile telefonda görüştü.

    Rum kesimi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede 'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

    Rum basınında da Oruç Reis'in çalışmalarını sürdürmek için görev sahasına ulaşması büyük yankı uyandırdı.

    Haberlerde, Oruç Reis'in gelecek iki hafta Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını sürdüreceği yer alırken, bu adımın ile Yunanistan arasındaki gerilimi yeniden artırabileceği ifade edildi.

    Cumhurbaşkanı 'ın 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Yunanistan sözünü tutmadığı için Türkiye bölgedeki enerji çalışmalarını sürdürecek." yönündeki açıklaması da Rum basınında yer aldı.

    Yunanistan'dan ilk tepkiler

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin NAVTEX ilanı sonrası Milli Güvenlik Hükümet Konseyini (KYSEA) acil toplantıya çağırdı.

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı 'i telefonla arayan Miçotakis'in, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de öğleden sonra Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin telefonda görüşeceği açıklandı.

    Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, Michel'e Mısır ile yapılan deniz yetki sınırlandırma anlaşması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

    Diğer yandan Yunan basınının ordu kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, "Yunan Silahlı Kuvvetleri alarmda" ifadesi kullanılarak, Oruç Reis ve beraberindeki gemilerin, "Yunan Donanması tarafından izlendiği ve askerlerin izinlerinin iptal edildiği" kaydedildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye ve Yunanistan kafa kafaya geldi!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri