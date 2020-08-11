Doğu Akdeniz'de yaşanan sıcak gelişmeler sürüyor. Türkiye, Yunanistan'ın Mısır ile imzaladığı dayanaksız anlaşma sonrası bölgede Navtex ilan etti. Oruç Reis gemisi ile birlikte fırkateynler de bölgeye gönderildi. Yunanistan tarafı yaşanan bu gelişmelerin ardından paniklerken, Türkiye geri adım atmayacağını net bir şekilde belli etti.

HER BİR DAMLASI KUTSALDIR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mavi Vatan" vurgusunu yineledi. Altun, "Zaferlerle dolu tarihimizden, dünyanın dört bir yanını barış diyarına çeviren şanlı ecdadımızdan ve binlerce yıllık devlet geleneğimizden aldığımız güç ve ilhamla mavi vatanımızda şanlı bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Mavi vatanımızın her bir damlası kutsaldır." dedi.