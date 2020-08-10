Adana'nın Kozan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kozan ilçesi Bucakköy Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 07.29'da meydana geldi.



ÇEVRE İLÇELER VE OSMANİYE'DE DE HİSSEDİLDİ

Yerin 32.66 kilometre derinliğinde olan deprem, Kozan'ın yanı sıra çevre ilçeler ve Osmaniye'de de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.6, merkez üssünü ise ilçenin Çobanpınarı Mahallesi olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.08.10 07:29:21 37.4275 35.8748 7.4 -.- 3.6 3.6 COBANPINARI-KOZAN (ADANA) İlksel

2020.08.10 05:07:55 40.4847 22.8125 18.0 -.- 4.2 4.3 YUNANISTAN İlksel

2020.08.10 04:53:34 35.0622 26.4237 13.8 -.- 3.6 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.08.10 04:18:52 38.4323 39.3032 9.4 -.- 1.6 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.08.10 03:51:39 38.4178 39.1795 9.7 -.- 1.4 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.08.10 03:45:26 35.7787 28.2105 2.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2020.08.10 03:28:08 38.8560 27.1540 4.6 -.- 1.6 -.- HACIOMERLI-ALIAGA (IZMIR) İlksel

2020.08.10 03:19:10 36.9972 44.6468 5.0 -.- 3.3 3.3 IRAK REVIZE01 (2020.08.10 03:19:10)

2020.08.10 02:19:36 38.4057 39.3098 8.7 -.- 1.8 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.08.10 01:49:26 38.4140 39.1562 4.6 -.- 1.9 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.08.10 00:40:02 40.8452 28.2970 6.2 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2020.08.10 00:33:47 38.0845 42.6068 6.8 -.- 2.0 -.- SURUCULER-HIZAN (BITLIS) İlksel

2020.08.09 23:14:35 39.5593 26.1813 1.6 -.- 1.9 -.- TASAGIL-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.08.09 22:10:31 38.4008 39.2240 4.2 -.- 2.2 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.08.09 21:32:54 37.8775 29.6110 7.3 -.- 2.4 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2020.08.09 21:06:11 36.8713 27.0523 18.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.08.09 21:04:37 39.6408 24.7765 18.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.08.09 20:46:02 40.9100 43.2882 10.2 -.- 2.4 -.- GONULALAN-ARPACAY (KARS) İlksel

2020.08.09 20:42:57 39.3625 40.3992 5.0 -.- 2.3 -.- CEVIZLI-ADAKLI (BINGOL) İlksel