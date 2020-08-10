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    • 10.08.2020 09:38
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    Son dakika: 'de 'nun 16 kişilik MYK'sı belli oldu

    Son dakika haberine göre, Genel Başkanı 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. CHP'de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı , Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter ise Selin Sayek Böke oldu.

    CHP'nin yeni A takımı belli oldu
    Genel Başkanı 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. CHP'de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı , Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter ise Selin Sayek Böke oldu.


    4 yeni isim MYK'ya girerken, 18 olan MYK üye sayısı ise 16'ya düştü.

    İşte CHP'nin 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu listesi;

    1- Fethi AÇIKEL (Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu)

    2- Onursal ADIGÜZEL (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

    3- Veli AĞBABA (İşçi Sendikaları, Esnaf - Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşları)

    4- Ahmet AKIN (Enerji, Alt Yapı Projeleri)

    5- Muharrem ERKEK (Hukuk ve Seçim İşleri)

    6- Gökçe GÖKÇEN (Gençlik Politikaları)

    7- Gamze Akkuş İLGEZDİ (Tanıtım ve Halkla İlişkiler)

    8- Lale KARABIYIK (Eğitim Politikaları)

    9- Gülizar Biçer KARACA (İnsan Hakları)

    10- Bülent KUŞOĞLU (İdari ve Mali İşler)

    11- Faik ÖZTRAK (Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütleri) - Parti Sözcüsü

    12- Ali ÖZTUNÇ (Doğa Hakları – Çevre)

    13- Oğuz Kaan SALICI (Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenme)

    14- Yüksel TAŞKIN ( Sosyal Politikalar)

    15- Seyit TORUN (Yerel Yönetimler)

    16- Selin Sayek BÖKE (Genel Sekreter)


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