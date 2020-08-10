24-26 Ağustos 2020 Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması



26-27 Ağustos 2020 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması



28 Ağustos 2020 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi



31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı