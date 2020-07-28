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    • 28.07.2020 16:06
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    'de parti içi kriz derinleşiyor! 'ndan 'a karşı liste itirafı

    Son dakika haberi... 'de parti içi kavga giderek derinleşiyor. CHP Başkanı , kurultay sürecine ilişkin parti içini karıştıracak itiraflarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal 'nun hazırladığı 'anahtar liste' dışında bir liste daha olduğunu ve bunu hazırlayanın İl Örgütü olduğunu belirten Kaftancıoğlu, "Bu listede Yıldırım Kaya ve yok. Onların seçilmemesi içinde elimden geleni yaptım" dedi. Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıklayan de geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen kurultayda belediye başkanlarının ve parti yöneticilerinin, delegeleri imza vermemesi için işten atılmakla tehdit edildiğini iddia etmişti.

    Onların seçilmemesi içinde elimden geleni yaptım

    Bir televizyon programına katılan Başkanı , çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Yenişafak'ın haberine göre kurultayda alternatif bir liste çıkardıklarını belirten Kaftancıoğlu, "Evet biz bu listeyi hazırladık. Bu listede Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan yok. Neden yok? Çünkü onların girmesini istemedik ve onların seçilmemesi için elimden geleni yaptım." ifadelerini kullandı.

    CİHANER'DEN 'TEHDİT' İDDİASI
    'na karşı genel başkanlığa adaylığını koyan CHP PM Üyesi , 37. Olağan Kurultay'da, 100'ün üzerinde imza topladıklarını, ancak belediye başkanları ve parti yöneticilerinin imza veren delegeyi "işle, aşla tehdit ederek imzaları çektirmekle" tehdit edildiğini iddia etmişti.

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