Bir televizyon programına katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Yenişafak'ın haberine göre kurultayda alternatif bir liste çıkardıklarını belirten Kaftancıoğlu, "Evet biz bu listeyi hazırladık. Bu listede Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan yok. Neden yok? Çünkü onların girmesini istemedik ve onların seçilmemesi için elimden geleni yaptım." ifadelerini kullandı.





CİHANER'DEN 'TEHDİT' İDDİASI

Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkanlığa adaylığını koyan CHP PM Üyesi İlhan Cihaner, 37. Olağan Kurultay'da, 100'ün üzerinde imza topladıklarını, ancak belediye başkanları ve parti yöneticilerinin imza veren delegeyi "işle, aşla tehdit ederek imzaları çektirmekle" tehdit edildiğini iddia etmişti.



