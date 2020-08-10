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    • 10.08.2020 09:55
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    Son dakika: 'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polisler için tören düzenlendi

    Son dakika haberine göre 'nin ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan 2 özel harekat polisi için tören düzenlendi.

    Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndaki törende, şehit polisler Adnan Kısar ve Osman Gül'ün Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

    Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, dua edildi.

    Şehitlerin naaşları silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde uçağa konuldu.

    Şehit Kısar'ın cenazesi memleketi 'ya, şehit Gül'ün cenazesi ise 'a uğurlandı.

    Törene, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, polisler ve askerler katıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: Hakkari'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polisler için tören düzenlendi
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