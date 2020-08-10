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    • 11.08.2020 09:15
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    meslek lisesi ları - Sağlık meslek lisesi taban tavan puanları nedir?

    meslek lisesi ları açıklandı mı? Sağlık meslek lisesi taban tavan puanları nedir? Sağlık meslek lisesi ları ve kontenjanları araştırılıyor. tercih sonuçları 10 Ağustos'ta erişime açıldı. (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede, mesleki ve teknik Anadolu liseleri de yüzde 98 doluluk oranına ulaştı. Birinci nakil zamanında boş kontenjanları yayınlayacak. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleşemeyen öğrenciler ile yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, boş kontenjanlar listesini araştırmaya başladı. Yapılan tercihler sonucu hiçbir okula yerleşemeyen adaylar okullarda boş kalan kontenjanlara göre nakil başvurularını yapacak.

    Sağlık meslek lisesi taban tavan puanları nedir?

    Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS tercih yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Şimdi adaylar taban ve tavan puanlarını merak ediyor. Bu bağlamda Sağlık meslek lisesi taban puanları ve bölümleri yoğun ilgi görüyor. Sağlık meslek liseleri taban puanları nedir? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede, mesleki ve teknik Anadolu liseleri de yüzde 98 doluluk oranına ulaştı. Mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin de yüzde 41'i birinci tercihindeki bir okula yerleşti. Şimdi gözler ikinci nakil tarihlerinde. Peki 2020 Sağlık meslek lisesi boş kontenjanları açıklandı mı? Sağlık meslek lisesi taban tavan puanları nedir?

    SAĞLIK MESLEK LİSESİ TABAN PUANLARI NEDİR?

    Sağlık meslek lisesi taban puanları, LGS tarafından yayınlanan kılavuz içerisinde yer aldı. Adaylar bu kılavuza bakarak tercih işlemlerini yaptılar. Şimdi sıra nakil başvurularında. LGS boş kontenjanlar henüz belli olmadı. Okulların boş kontenjanları MEB tarafından açıklanacak. Haberimiz içerisinden liselerin taban puanlarına ulaşabilirsiniz.

    İstanbul / Üsküdar

    Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    Sağlık Hizmetleri Alanı 4 Yıl Merkezi / Yerel 25264 İngilizce Karma - 307.8203 18.6000 30

    İstanbul / Şişli

    Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    Sağlık Hizmetleri Alanı 4 Yıl Merkezi / Yerel 25215 İngilizce Karma - 306.4479 18.9800 30

    SAĞLIK MESLEK LİSESİ BÖLÜMLERİ

    Radyoloji Teknisyeni Bölümü

    Anestezi Teknisyeni Bölümü

    İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyeni Bölümü

    Laboratuvar Teknisyeni Bölümü

    Çevre Sağlığı Teknisyeni Bölümü

    Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyeni Bölümü

    Tıbbi Sekreter Bölümü

    LGS LİSE BOŞ KONTENJANLAR TABAN TAVAN PUANLAR YÜZDELİK DİLİMLER

    Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden açıklandı.

    LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ile boş kontenjanları belli oldu.

    Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

    LİSELERİN BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI

    NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Yapılan tercihler sonucu hiçbir okula yerleşemeyen adaylar okullarda boş kalan kontenjanlara göre nakil başvurularını yapacak.

    1 nakil başvuruları 10-14 Ağustos'ta yapılacak. Sonuçlar ise 17 Ağustos'ta açıklanacak.

    2. nakil başvuruları ise 17-21 Ağustos'ta gerçekleşecek ve 24 Ağustos'ta sonuçlar açıklanacak.

    LGS NAKİL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    LGS 1. nakil ve 2. nakil başvurusu için öğrencilerden aranan şartlar aşağıdaki gibidir;

    *Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar. (Bu adaylar, hem yerel hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilecekler.)

    *Merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrenciler yine merkezi yerleştirme için tercihte bulunabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştikleri okulda devam eder.

    *Yerel yerleştirmeyle yerleşen adaylar merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler. Herhangi bir tercihine yerleşemediği takdirde daha önce yerleştirildikleri okuldan kayıtları devam eder.

    HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

    LGS nakil başvurularında da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarında yerleştirme başvuruları alınacak. 24-26 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi yapılabilecek.

    LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

    MEB'in yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

    2020–2021 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirildiler.
    Haberler Güncel 2020 Sağlık meslek lisesi boş kontenjanları - Sağlık meslek lisesi taban tavan puanları nedir?
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