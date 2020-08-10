Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS tercih yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Şimdi adaylar taban ve tavan puanlarını merak ediyor. Bu bağlamda Sağlık meslek lisesi taban puanları ve bölümleri yoğun ilgi görüyor. Sağlık meslek liseleri taban puanları nedir? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede, mesleki ve teknik Anadolu liseleri de yüzde 98 doluluk oranına ulaştı. Mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin de yüzde 41'i birinci tercihindeki bir okula yerleşti. Şimdi gözler ikinci nakil tarihlerinde. Peki 2020 Sağlık meslek lisesi boş kontenjanları açıklandı mı? Sağlık meslek lisesi taban tavan puanları nedir?
SAĞLIK MESLEK LİSESİ TABAN PUANLARI NEDİR?
Sağlık meslek lisesi taban puanları, LGS tarafından yayınlanan kılavuz içerisinde yer aldı. Adaylar bu kılavuza bakarak tercih işlemlerini yaptılar. Şimdi sıra nakil başvurularında. LGS boş kontenjanlar henüz belli olmadı. Okulların boş kontenjanları MEB tarafından açıklanacak. Haberimiz içerisinden liselerin taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
İstanbul / Üsküdar
Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sağlık Hizmetleri Alanı 4 Yıl Merkezi / Yerel 25264 İngilizce Karma - 307.8203 18.6000 30
İstanbul / Şişli
Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Sağlık Hizmetleri Alanı 4 Yıl Merkezi / Yerel 25215 İngilizce Karma - 306.4479 18.9800 30
SAĞLIK MESLEK LİSESİ BÖLÜMLERİ
Radyoloji Teknisyeni Bölümü
Anestezi Teknisyeni Bölümü
İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyeni Bölümü
Laboratuvar Teknisyeni Bölümü
Çevre Sağlığı Teknisyeni Bölümü
Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyeni Bölümü
Tıbbi Sekreter Bölümü
LGS LİSE BOŞ KONTENJANLAR TABAN TAVAN PUANLAR YÜZDELİK DİLİMLER
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden açıklandı.
LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ile boş kontenjanları belli oldu.
Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
LİSELERİN BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI
NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yapılan tercihler sonucu hiçbir okula yerleşemeyen adaylar okullarda boş kalan kontenjanlara göre nakil başvurularını yapacak.
1 nakil başvuruları 10-14 Ağustos'ta yapılacak. Sonuçlar ise 17 Ağustos'ta açıklanacak.
2. nakil başvuruları ise 17-21 Ağustos'ta gerçekleşecek ve 24 Ağustos'ta sonuçlar açıklanacak.
LGS NAKİL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
LGS 1. nakil ve 2. nakil başvurusu için öğrencilerden aranan şartlar aşağıdaki gibidir;
*Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar. (Bu adaylar, hem yerel hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilecekler.)
*Merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrenciler yine merkezi yerleştirme için tercihte bulunabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştikleri okulda devam eder.
*Yerel yerleştirmeyle yerleşen adaylar merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler. Herhangi bir tercihine yerleşemediği takdirde daha önce yerleştirildikleri okuldan kayıtları devam eder.
HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
LGS nakil başvurularında da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarında yerleştirme başvuruları alınacak. 24-26 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi yapılabilecek.
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
MEB'in yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.
2020–2021 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirildiler.