BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İHA Komuta Kontrol Yönetim Sistemi Merkezi koordinasyonunda Bahar Kalkanı Harekâtı'yla dünyada ilk kez sürü SİHA operasyonu icra edildi. Milli teknolojiler ile destan yazan kahraman güvenlik güçlerimize minnet ve şükranla...'' açıklamasını yaptı.



İHA Komuta Kontrol Yönetim Sistemi Merkezi koordinasyonunda Bahar Kalkanı Harekâtı'yla dünyada ilk kez sürü SİHA operasyonu icra edildi.



Milli teknolojiler ile destan yazan kahraman güvenlik güçlerimize minnet ve şükranla... #MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🇹🇷 pic.twitter.com/wzu48uXZZ0 — Haluk Bayraktar (@haluk) August 10, 2020