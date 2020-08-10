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    • 10.08.2020 18:01
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    Son dakika: Bahar Kalkanı'nda dünyada ilk kez sürü operasyonu

    Son yıllarda savunma sanayii alanında devrim gibi adımlar atan Türkiye, sahada da ilkleri başarmaya devam ediyor. Güvenlik güçlerine önemli katkılar sağlayan 'larla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Dünyada bir ilk olan bu gelişmeyi BAYKAR Sistemleri Genel Müdürü hesabından duyurdu.

    Bahar Kalkanı'nda dünyada ilk kez sürü SİHA operasyonu

    BAYKAR Sistemleri Genel Müdürü , hesabından yaptığı paylaşımda, "İHA Komuta Kontrol Yönetim Sistemi Merkezi koordinasyonunda Bahar Kalkanı Harekâtı'yla dünyada ilk kez sürü SİHA operasyonu icra edildi. Milli teknolojiler ile destan yazan kahraman güvenlik güçlerimize minnet ve şükranla...'' açıklamasını yaptı.

    SAVUNMA SANAYİNDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 70
    Başkan , 17 yılda savunma sanayindeki yerlilik oranını büyük engeller, zorluklar ve sabotajlarla mücadele ederek yüzde 70'lere çıkarıldığını söylemişti.

    İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI: TÜRKİYE OYUN DEĞİŞTİRİCİ
    İngiltere Ben Wallace, Türkiye'nin taktik silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) ve 'de etkili biçimde kullanmasının 'oyun değiştirici' nitelikte olduğunu vurgulamıştı.



    İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, Temmuz ayında Hava ve Uzay Gücü Konferansı'nda yaptığı konuşmada İHA teknolojileri konusunda Türkiye'yi örnek göstermişti.

    Wallace, "Türkiye'nin Suriye'de müdahil oluşunu ve Elektronik Harbi, hafif silahlı İHA'ları ve tankları, zırhlı araçları ve üzerlerindeki hava savunma sistemlerini durdurmaya dönük akıllı mühimmatı nasıl kullandığını düşünün. Haberlere göre Esad rejimi ağır kayıplar verdi. '3 bin asker, 151 tank, 8 helikopter, 3 İHA, 3 muharip savaş uçağı, kamyonlar, 8 hava savunma sistemi, bir karargâh ve sair ekipman ile tesisler.' İddiaların yarısı bile doğruysa, bu oyun değiştirici niteliktedir." demişti.

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