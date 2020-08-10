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    • 10.08.2020 17:56
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    'li sinden skandal karar! DHKP-C'li teröristin adını sokağa verdiler!

    terör ile bağlantısını artık gizlemiyor. CHP’li Başkanı Arif Yoldaş Altıok , , ve 'un isimlerinin ilçedeki park ve sokaklarda yaşatılacağını belirtti. CHP'li Başkan'ın açıkladığı isimlerden Ulaş Bardakçı'nın 1972'de güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı.

    DHKP-C'li teröristin adını sokağa verdiler!

    'in Hacıbektaş ilçesinde belediye meclisinin aldığı kararla, 1972'de güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen terör örgütü üyesi 'nın ismi bir sokağa verildi.

    Başkanı Arif Yoldaş Altıok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hacıbektaş Belediye Meclisinin aldığı kararla Ulaş Bardakçı, , ve 'un isimlerinin ilçedeki park ve sokaklarda yaşatılacağını belirtti.

    İlçede bir sokağa adı verilen Hacıbektaş doğumlu Ulaş Bardakçı, THKP-C'nin çeşitli eylemlerine katılmış, 1971'de tutuklu bulunduğu firar ettikten sonra gizlendiği Arnavutköy'deki evi kuşatan emniyet güçleriyle girdiği çatışmada öldürülmüştü.

    Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi olan ve 1978 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Hürcan Gürses, eski Türk-İş Genel Başkanı Halil Tunç ile 'da öldürülen Mehmet Taşdemir'in isimleri de ilçedeki park ve sokaklara verildi.

    Haberler Güncel CHP'li Hacıbektaş Belediyesinden skandal karar! DHKP-C'li teröristin adını sokağa verdiler!
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