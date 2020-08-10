LGS nakil tarihleri 2020! Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nasıl yapılır?

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL BAŞVURUSU NEDİR?

Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan "Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu"na göre, yerel yerleştirmeye esas nakilde, öğrencilerin "mezun oldukları okulda geçirdikleri dönem sayısı"na bakılmayacak. Yerel yerleştirmeye esas nakil sırasıyla, ortaöğretim kayıt alanı, ortaokul başarı puanı (OBP), devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.

LGS NAKİL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

LGS 1. nakil ve 2. nakil başvurusu için öğrencilerden aranan şartlar aşağıdaki gibidir;

*Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar. (Bu adaylar, hem yerel hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilecekler.)

*Merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrenciler yine merkezi yerleştirme için tercihte bulunabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştikleri okulda devam eder.

*Yerel yerleştirmeyle yerleşen adaylar merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler. Herhangi bir tercihine yerleşemediği takdirde daha önce yerleştirildikleri okuldan kayıtları devam eder.