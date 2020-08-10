LGS nakil tarihleri 2020! Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nasıl yapılır?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra gündemde en çok araştırılanlar arasında nakil işlemleri ve tarihleri yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS nakil tarihleri 2020 belirledi ve adaylara duyurdu. Peki yerleştirmeye esas nakil başvurusu nasıl yapılır? LGS yerleştirmeye esas nakiller geçen yıl olduğu gibi bu sene de yine 2 dönemde gerçekleşecek. peki başvuru için şartlar nelerdir?
YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL BAŞVURUSU NEDİR?
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan "Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu"na göre, yerel yerleştirmeye esas nakilde, öğrencilerin "mezun oldukları okulda geçirdikleri dönem sayısı"na bakılmayacak. Yerel yerleştirmeye esas nakil sırasıyla, ortaöğretim kayıt alanı, ortaokul başarı puanı (OBP), devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.
LGS NAKİL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
LGS 1. nakil ve 2. nakil başvurusu için öğrencilerden aranan şartlar aşağıdaki gibidir;
*Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar. (Bu adaylar, hem yerel hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilecekler.)
*Merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrenciler yine merkezi yerleştirme için tercihte bulunabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştikleri okulda devam eder.
*Yerel yerleştirmeyle yerleşen adaylar merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler. Herhangi bir tercihine yerleşemediği takdirde daha önce yerleştirildikleri okuldan kayıtları devam eder.
LİSE NAKİL TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Lise nakil işlemleri LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılabilecek. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanacak.
2. nakil başvuruları 17 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar 24 Ağustos'ta erişime açılacak.
24-26 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi yapılabilecek.
LİSE NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.
Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.