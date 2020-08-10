NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil dönemleri yapılacak. Nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yapılan tercihler sonucu hiçbir okula yerleşemeyen adaylar okullarda boş kalan kontenjanlara göre nakil başvurularını yapacak.

1 nakil başvuruları 10-14 Ağustos'ta yapılacak. Sonuçlar ise 17 Ağustos'ta açıklanacak.

2. nakil başvuruları ise 17-21 Ağustos'ta gerçekleşecek ve 24 Ağustos'ta sonuçlar açıklanacak.