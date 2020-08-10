Pandemi süreci içinde bulunulan dönemde, uzmanlar kişilerin psikolojik sorunlar yaşadığını ifade ederek, bu sorunların başında kaygı bozukluklarının yaşandığını söyledi. Psikolog ve aile danışmanı Berk Karaoğlu, "Pandemi sürecinde anksiyete, yani kaygı bozukluklarını etkileyen daha çok etmenlere maruz kaldık. Kontrollü sosyal hayat içinde olsak bile çok dikkat edilmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Zorundalıklar, engellenmişlikler ve belirsizlikler, kaygı bozukluklarını artırmış olabilir. Bu süreçte panik atakların biraz daha arttığı gözlemleniyor. Genellikle panik atakların oluşturduğu hastalığa panik bozukluk diyoruz. Nefes almakta güçlük, kontrolü kaybedeceğine dair hisler gibi kontrol temeli olan bazı hisler yaşanmasına sebep oluyor ve bu sıkıntıların çoğu psikolojik kökenlidir" dedi.