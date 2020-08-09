Tarihin en büyük salgını 'Kara Ölüm' yeniden ortaya çıktı

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Bayan Nur Kent Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, bölgede bu hafta ikinci kişi bubonik (hıyarcıklı) vebadan öldü.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNE SEBEP OLDU

Açıklamada, söz konusu kişinin perşembe günü yüksek ateş şikayetiyle kentteki bir hastaneye başvurarak, tedavi altına alındığı ancak vebanın neden olduğu çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

ÇEVRESİ KARANTİNAYA ALINDI

Hastanın ölmeden önce temasa geçtiği 7 kişinin tecrit edilerek gerekli testler yapıldığı ve sonuçlarının negatif çıktığı kaydedildi.

ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

Kentte 3 numaralı alarm durumuna geçildiği ve alarm durumunun yıl sonuna kadar süreceği belirtildi.

Bölgede hafta içi hıyarcıklı veba nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmişti.

BELİRTİLERİ NELER?

"Bubonik (hıyarcıklı) veba'' yüksek ateş, üşüme, baş ağrısı, ishal ve bubo adı verilen lenf bezi şişmesiyle kendini gösteriyor.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

İnsanlarda genellikle kemirgenlerin taşıdığı pirelerin ısırmasıyla vebanın "hıyarcıklı" türü gelişiyor. Vebanın en yaygın biçimi olan hıyarcıklı veba, erken teşhis edilirse antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.

200 MİLYONA YAKIN İNSANI ÖLDÜRMÜŞTÜ

"Kara Ölüm" olarak da bilinen hıyarcıklı vebanın, Orta Çağ'da tüm dünyada 200 milyona yakın insanın yaşamını yitirmesine neden olduğu düşünülüyor.