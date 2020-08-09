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    • 09.08.2020 10:08
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    'te uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    Son dakika haberine göre 'te emniyet güçleri tarafından daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonda "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticareti" suçlamasıyla 31 şüpheli gözaltına alındı.

    Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

    'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

    Operasyonda 31 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticareti" suçlamasıyla gözaltına alındı.

    Adreslerdeki aramalarda uyuşturucu, 11'i ruhsatsız 13 tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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