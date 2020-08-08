İstanbul elektrik kesintisi 8 Ağustos! İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi yoğun şekilde araştırılıyor. 8 Ağustos İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanan bölgelerde vatandaşlar İstanbul elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İşte, BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi listesi!

AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALBAYRAK, DEVLET, EBER, GÜLAÇTI, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, YEŞİLAY, YONCA, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2588846)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KURTİNİ sk 10:30-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589873)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KURTİNİ sk 12:00-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589884)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KURTİNİ sk 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2589885)