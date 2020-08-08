8 Ağustos korona tablosu hakkındaki detayları öğrenmek isteyen milyonlarca vatandaş akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya odaklandı. Bilindiği üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün güncel koronavirüs tablosunu vatandaşlarla paylaşıyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1185 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 238 bin 450, can kaybı 5 bin 813 oldu. Peki, koronavirüs ölüm, vaka ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

KORONAVİRÜS ÖLÜM, VAKA VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Ağustos vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.