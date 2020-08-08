8 Ağustos korona tablosu hakkındaki detayları öğrenmek isteyen milyonlarca vatandaş akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya odaklandı. Bilindiği üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün güncel koronavirüs tablosunu vatandaşlarla paylaşıyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1185 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 238 bin 450, can kaybı 5 bin 813 oldu. Peki, koronavirüs ölüm, vaka ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
KORONAVİRÜS ÖLÜM, VAKA VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Ağustos vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
7 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
ürkiye'de son 24 saatte 1185 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 238 bin 450, can kaybı 5 bin 813 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 56 bin 726 test yapıldı, 1185 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1028 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 221 bin 574 oldu. Toplam test sayısı 5 milyon 138 bin 528, vaka sayısı 238 bin 450 ve vefat 5 bin 813 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 586, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,3 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar tedbirde teyakkuz halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı." değerlendirmesinde bulundu.
BAKAN KOCA, DSÖ GENEL DİREKTÖRÜ GHEBREYESUS'UN MEYDAN OKUMASINI KABUL ETTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "MaskeTak" etiketiyle kendisini meydan okumaya davet eden Ghebreyesus'un davetini kabul etti.
Dünya Sağlık Örgütü bu hafta #WearAMask #MaskeTak etiketleriyle bir meydan okuma başlattı. Bunun üzerine, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Bakan Koca'yı etiketleyerek bu akıma davet etti.
Meydan okumaya katılan Koca, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, "Sayın Genel Direktör, mesajınız için teşekkür ederim. Tüm ülkeleri maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'yi de etiketleyen Koca, "Değerli arkadaşım @hans_kluge sizin de bizimle olduğunuzu biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Bakan Koca, mesajında "#WearAMask" "MaskeTak" etiketine de yer verdi.