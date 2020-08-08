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    • 08.08.2020 18:39
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    Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı |

    yapılan uyarıya göre, yarın öğleden sonra ülkenin güneybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

    Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ve Antalya'nın batı iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın öğleden sonra ülkenin güneybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

    Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ve Antalya'nın batı iç kesimlerinde (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) yerel olarak kuvvetli sağanak öngörülüyor.

    Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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