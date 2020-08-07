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    • 07.08.2020 20:44
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    Son dakika: , sunu açıkladı

    Son dakika haberi... Başarılı , yeni tip sunu sosyal medya hesabından paylaştı. Koca, "Yeni sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. sayılarını düşürmeyi başarana kadar, tedbirde teyakkuz halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı." dedi.

    7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

    Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Ağustos yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu şahsi Twitter hesabından paylaştı. Son 24 saatte 1028 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 221 bin 574 oldu.

    BAKAN KOCA MİLLETİ YİNE UYARDI

    Vaka sayısının azalması için uyarılarını yenileyen Bakan Koca, "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, tedbirde teyakkuz halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı." dedi.

    DÜN PAYLAŞILAN GÜNLÜK KOVİD-19 TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı
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