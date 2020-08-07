Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.08.2020 19:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.08.2020 19:46
    ABONE OL

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "MaskeTak" etiketiyle kendisini meydan okumaya davet eden () Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un davetini kabul etti.

    Bakan Koca, DSÖ'nün meydan okumasını kabul etti!

    bu hafta #WearAMask #MaskeTak etiketleriyle bir meydan okuma başlattı. Bunun üzerine, Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 'yı etiketleyerek bu akıma davet etti.

    Meydan okumaya katılan Koca, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, "Sayın Genel Direktör, mesajınız için teşekkür ederim. Tüm ülkeleri maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

    DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'yi de etiketleyen Koca, "Değerli arkadaşım @hans_kluge sizin de bizimle olduğunuzu biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

    Bakan Koca, mesajında "#WearAMask" "MaskeTak" etiketine de yer verdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri