Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Ağustos yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu şahsi Twitter hesabından paylaştı. Son 24 saatte 1028 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 221 bin 574 oldu.
BAKAN KOCA MİLLETİ YİNE UYARDI
Vaka sayısının azalması için uyarılarını yenileyen Bakan Koca, "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, tedbirde teyakkuz halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı." dedi.