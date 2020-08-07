Vaka sayısının azalması için uyarılarını yenileyen Bakan Koca, "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, tedbirde teyakkuz halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı." dedi.