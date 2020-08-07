Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.08.2020 19:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.08.2020 19:43
    ABONE OL

    Profesörü lerle dalga geçti! Skandal paylaşıma dan tepki yağdı

    ’nde hocalık yapan Prof. Bahadır Erdem’in hesabı Instagram üzerinden attığı bir hikaye olay oldu. Hikayesiyle lerle dalga geçen Erdem’in ler ile ilgili çalışmalarda bulunduğu biliniyor. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi...

    Mülteci Profesörü mültecilerle dalga geçti!

    hocalarından , hesabı Instagram üzerinden skandal bir hikaye paylaşımında bulundu.

    ADETA DALGA GEÇTİ

    ler ile ilgili çalışmalarda bulunan ve Milletlerarası Hukuk Profesörü ünvanı ile sempozyumlarda da konuşan Erdem, attığı hikayesinde lerle dalga geçerek, "Flamingoyu park ettik bekliyor. İhtiyaç sahibi mülteci olursa karşı adaya gitsin diye de verebiliriz. 200 kilo kadar taşır pembiş pembiş. Aleyna Tilki'ninkinden..." yazması büyük tepki aldı.

    Bilindiği gibi Erdem, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği tarafından düzenlenen "Mülteci Okulu" projesinde de konuşmacı olarak görev almıştı. Profesör Bahadır Erdem Yabancıların Aile Ve Kişiler Hukukuna İlişkin Uygulama Örnekleri konusunda eğitim vermişti.

    Sabah/ Sema Alim Dalgıç

    Haberler Güncel Mülteci Profesörü mültecilerle dalga geçti! Skandal paylaşıma sosyal medyadan tepki yağdı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri