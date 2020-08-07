Sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında Ankara Üniversitesi'nin 'yabancı uyruklu öğrenciler için istenen belgeler arasında 'başı açık ve sakalsız' fotoğraf istediği' ifadelerinin yer aldığı bir belge yayınlanmıştı. Konuyla ilgili Ankara Üniversitesi'nden açıklama geldi.

FOTOĞRAF 2011 YILINDAN KALMA

Ankara Üniversitesi açıklamasında şunları kaydetti: "Haberlerde talep edilen 'fotoğraf' 2011 yılından kalma ve o vakitler lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliklerinde yer alan bir maddedir...

"ÖYLE BİR BİLGİ YOK"

Üniversitemizin enstitülerinin 2020 -2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler, halihazırda ilgili akademik birimlerin resmi internet sayfalarında yayımlanmakta olup bu duyurularda, habere konu edilen türde bir bilgi bulunmamaktadır.

MÜDAHALEYİ YAPANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'nce de bir duyuru yayımlanmış ve söz konusu bilgilerin geçerliliği olmadığı, yabancı uyruklu adaylar için kurumun resmi sayfasında 17 Temmuz 2020 tarihinde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan duyurunun geçerli olduğu vurgusu yapılarak, bu müdahaleyi yapanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı bilgisi kamuoyuyla da paylaşılmıştır."





Sema ALİM DALGIÇ / SABAH