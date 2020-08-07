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    • 07.08.2020 18:00
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    sınırında orman ı

    'ın sınırında orman ı çıktı. Yangının, Türkiye tarafına sıçrama ihtimaline karşı bölgeye 'nden itfaiye ekipleri sevk edilerek, önlem alındı.

    Bulgaristan sınırında orman yangını

    'da, 'nin 'na yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Harmanlı ilçesinin Rogozinovo ve Balgaran köyleri arasındaki ormanlık alanda çıktı. Yükselen dumanlar tarafından görülürken, alevler Uzunbayır köyünün hemen karşısındaki bölgeye kadar ilerledi.

    Yangının Türkiye tarafındaki ormanlık alanları da tehdit etmesi üzerine sınır bölgesine, Edirne 'nden itfaiye ve arazözler sevk edildi. Ekipler, önlem alarak, sınırın Türkiye tarafında beklemeye başladı.

    Bulgaristan'da, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğü, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptıktan sonra kullanılan Maritsa Otoyolu'nun Simeinovgrad- Lubimets kesiminin trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

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