Türkiye aleyhine yaptığı algı operasyonu haberlerle daha önce birçok kez operasyon yapan BBC Türkçe, bu durum üzerinden de provokatif bir habere imza attı. Cilvegözü Sınır Kapısı'nın mart ayından bu yana kapalı olduğunu belirten BBC Türkçe, tedavi görmek için Türkiye'ye gelmeye çalışan hastaların da ülkeye alınmadığını iddia etti. İsmail isimli kanser hastası genç bir Suriyeli'yi haberine konu edinen BBC Türkçe, Türkiye'nin bu kişilere de sınır kapısını kapattığını iddia etti.

Ancak BBC Türkçe'nin haberine konu edindiği İsmail isimli gencin, 4 Ağustos'ta tedavisi için Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.