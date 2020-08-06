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    Son dakika: üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilot 'ye

    Son dakika haberleri... 'nün darbe girişimi sırasında 'den havalanan F-16 ile üzerinde alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen 'ye cezası verildi.

    İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci müebbet hapis

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 2016'daki darbe girişiminde 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 ile üzerinde alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen 'ye, cezası verildi.

    Balıkesir 2. 'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yüce, yakınları ve avukatları katıldı.

    İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün darbeye teşebbüs eylemine iştirak etme kastını ortaya koyduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

    Sanık Yüce ise savunmasında, kendisine verilen emri yerine getirdiğini ve darbe girişiminin olacağından bilgisinin bulunmadığını iddia ederek beraatini talep etti.

    Mahkeme heyeti, sanığın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ceza, "sanığın geleceği üzerindeki olası etki" lehe indirim nedeni kabul edilerek müebbet hapse çevrildi.

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