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    • 06.08.2020 17:09
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    Şarampole uçan araç mezarları oldu! Korkunç kaza

    Doğubayazıt'ta Van istikametine giden bir araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Feci kaza sonucu hurdaya dönen araçta bulunan 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

    Şarampole uçan araç mezarları oldu! Korkunç kaza

    Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    Doğubayazıt'tan Van istikametine giden Ahmet U. idaresindeki 61 ACA 065 plakalı otomobil, Ağrı-Van kara yolunun Çetenli köyü mevkisinde şarampole devrildi.

    Kazada, araçtaki Hasgül, Eda (14) ve Nisanur B. (12) hayatını kaybetti, sürücü Ahmet U. ile Dilşah U. yaralandı.

    Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği kara yolunda geniş güvenlik önlemi aldı.
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