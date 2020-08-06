Muharrem İnce cephesinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. CHP'nin 37.Olağan Kurultayı sonrası gemileri yakan Muharrem İnce kurmayları ile çalışmalara başladı. İnce, parti iddialarına karşı sessizliğini korurken, önce bu iddiayı reddeden CHP'nin haber ajansı ANKA'yı sert ifadeler ile yalanladı.

İnce, kendisini partiyi bölmekle suçlayan CHP Genel Başkanı ve yöneticilerine de sertliği daha da yükselterek cevap verdi. İnce, "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" ifadelerini kullandı. İnce'nin parti kurma çalışmalarında da vites artırdığı, CHP'li küskünler ile görüşmelere başlayacağı belirtiliyor. İnce, İstabul'daki operasyonun ardından Ankara'da ofis kuracak.

'İNCE' OPERASYON İSTANBUL'DA BAŞLADI

CHP'den ayrılmasına ve yeni parti kurmasına kesin gözüyle bakılan Muharrem İnce'nin İStanbul'da bir dizi görüşmeler yürüttüğü kulislerde konuşuluyor. İnce'nin görüşmeleri yürüttüğü isimler arasında yer alan birçok ismin CHP'deki parti içi küskünler olduğu belirtiliyor. İnce'nin bazı isimlere kurucular kurulu üyeliği teklif ettiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

MERKEZ ÜSSÜ ANKARA OLACAK DEMİŞTİ, OFİSİ AÇIYOR

Muharrem İnce'nin kendisine yakın isimlere partisini tarif ederken sarf ettiği iddia edilen sözler hayli dikkat çekmişti. İnce, "Partinin bir ayağı Kandil, diğer ayağı Brüksel'de olmayacak. İki ayağı da Ankara'da olacak" ifadelerini kullandığı belirtilmişti. İnce'nin Ankara burgusu sonrası harekete geçtiği ve merkez üssü için ofis çalışmalarına başladığı belirtiliyor. İnce'nin ikamet ettiği ilçe olan Yaşamkent'te ofis tutacağı öğrenildi. İnce, kritik görüşmeleri burada yapacak. İnce, Yaşamkent'in yanı sıra genel başkan adaylığı sırasında kullandığı Çankaya semtindeki çalışma ofisinden de yararlanacak.

İNCE SESSİZLİĞİNİ CHP'YE KARŞI BOZDU

İnce dün attığı tweet'te "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" diye sordu.

CHP'DE SESSİZLİK HAKİM

İnce'nin yeni parti çalışmaları ile ilgili haberler karşısında CHP'de sessizlik hakim. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, kendisine yöneltilen soruyu geçiştirerek yanıt verirken, parti içinde bölünme olduğu da gelen kulis bilgileri arasında yer alıyor. CHP'deki marjinal kanat İnce'nin gitmesinden memnun. Ulusalcı ve muhalefet olarak bilinen kanat ise İnce'nin partide kalması için bir şeyler yapılmasını talep ediyor.

Partinin İnce'yi bazı vaatler ile yolundan döndürmeye çalışacağı basında yer almıştı. Ancak somut bir adım henüz atılmış değil. İnce'nin dünkü sert sözleri sonrası partiden bir talep gelme ihtimalinin zayıf olduğu belirtiliyor.