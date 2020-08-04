Muharrem İnce parti kuracak mı? Muharrem İnce yeni parti açıklaması yaptı mı?

Muharrem İnce parti kuracak mı? Muharrem İnce yeni parti açıklaması merakla bekleniyor. Siyaset kulislerinde yeni bir parti iddiası gündemi ısındırdı. Bir dönem CHP'de milletvekilliği yapan ve Cumhurbaşkanı yarışına giren Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddia edildi. Peki, Muharrem İnce parti kuracak mı?

MUHARREM İNCE PARTİ KURACAK MI?

Siyaset kulislerinin bir haftadır en çok konuştuğu konu Muharrem İnce'nin kuracağı yeni parti. İnce'nin 15 Eylül'de Hakkari'de partisini ilan edeceği haberleri gündeme bomba gibi düşerken, İnce bu iddiaları yalanlamadı. İnce, parti kuracağı iddialarını yalanlayan CHP'ye yakın ANKA Haber Ajansı'nı ise jet hızıyla yalanladı, "Hiçbir yere açıklama yapmadım" dedi. İnce'nin bu tavrı sonrası kulisler daha da hareketlendi.