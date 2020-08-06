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    • 06.08.2020 10:32
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    'de operasyonu!

    'de, ekipleri, 'ye yönelik düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında 5 muvazzaf subay, astsubay, 2 emniyet mensubu ile 1 stajer avukatı kent merkezindeki saklandıkları evlerde yakaladı.

    Eskişehir'de FETÖ operasyonu!

    'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında 5 muvazzaf subay, astsubay, 2 emniyet mensubu ile 1 stajer avukatı kent merkezindeki saklandıkları evlerde yakaladı.

    Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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