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    • 06.08.2020 08:07
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    Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan Lübnan'a yardım mesajı: Kardeşlerimizin yanındayız

    Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı , "Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız. Acılarını paylaşıyor, elimizden geldiğince yaralarının sarılmasına yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

    Altun'dan Lübnan'a yardım mesajı

    İletişim Başkanı , "Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız. Acılarını paylaşıyor, elimizden geldiğince yaralarının sarılmasına yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

    Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız. Acılarını paylaşıyor, elimizden geldiğince yaralarının sarılmasına yardımcı oluyoruz. Lübnanlı kardeşlerimize yardımlarımızı Koca Yusuf uçağımızla ulaştırıyoruz. Devletimiz ve milletimiz büyüktür. Barışa, huzura ve istikrara hizmet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


    Haberler Güncel Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan Lübnan'a yardım mesajı: Kardeşlerimizin yanındayız
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