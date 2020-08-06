Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Doğu Akdeniz'de verilen ruhsatlı alanda petrol aramasına anlamsız tepki vererek 21 Temmuz'da ilişkileri geren Yunanistan, nihayet sorunları diplomasi dışında bir yöntemin kendisine fayda sağlamayacağını anladı. Yunanistan'dan askeri heyet Ankara'ya gelecek. Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen ziyaret kapsamında Ankara, Lozan ihlallerini somut örneklerle hatırlatılacak, 1947 Paris Anlaşması'ndaki 12 adanın silahsız kalması şartının altını çizecek, aidiyeti belirsiz olan adalar gündeme alacak, Yunanistan'ın 'Adaların da kıta sahanlığı var' iddiası dünya örnekleriyle çürütecek.

TÜRKİYE MÜZAKEREDEN YANA

Doğu Akdeniz'e 1800 kilometre ile en uzun kıyısı olan ve bölgenin en büyük ekonomisi olan Türkiye, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de kendi sahip olduğu hakları kullanmakta kararlılığını uyguladığı politikalarla dünyaya gösteriyor. Yunanistan yönetimi ise mesnetsiz tezlerle ilişkilerin gerilmesine yol açıyor. Yunanistan, Avrupa ülkelerine şikâyet ederek Türkiye'yi haklarından vazgeçirme yöntemi politikasından fayda sağlayamayacağının farkına vardı. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıklarda diyaloğa açık olduğunu dile getirdi. Üst düzey Türk yetkililer de Doğu Akdeniz'de paylaşım, işbirliği ve diyalogdan yana olduğu vurguluyor.



Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek toplantılarda, iki ülke arasındaki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgenin (MEB) sınırlandırılması hususunda görüş ayrılığının en önemli gündem maddesi olarak masada olması öngörülüyor. Görüşmelerde, Yunanistan'ın İtalya, İyon Denizinde Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırma anlaşması yaparken Türkiye'nin tezine uygun şekilde hareket ettiğinin hatırlatılması bekleniyor.

KITA SAHANLIĞI KARARLARI

Kıta sahanlığı hakkında Uluslararası Adalet Divanı tarafından alınan kararlardan bazıları şöyle:

İngiltere-Fransa: 1977'deki davada, Fransa kıyılarına yakın adaları tamamen çevrelenmesi ve kıta sahanlığı hakkı verilmemesi kararlaştırıldı.

Malta-Libya: 1984'deki davada, Malta'ya eşit uzaklık dikkate alınmadı, Libya'ya daha fazla deniz yetki alanı verildi.

Tunus ile Libya: Tunus sahillerine yakın İtalyan adalarına da kara sularının ötesinde kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge verilmedi.

Nikaragua-Kolombiya: 2012'deki davada, Nikaragua kıyısına yakın Kolombiya adaları bulunuyordu. Bu adalara da kara sularının ötesinde etki verilmedi.





SABAH





