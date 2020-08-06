Beyrut, atom bombasını andıran patlamayla sarsıldı. 135 kişi öldü, 5 bin kişi yaralandı.
The Economist ve The Simpsons dizisindeki aynı patlama görüntüleri ise kafa karıştırdı.
BEYRUT CEHENNEMİ
Beyrut, Hiroşima'ya döndü. 2 bin 750 ton patlayıcı, limanı haritadan sildi. 135 kişi hayatını kaybetti. 5 binden fazla yaralı var...
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dünyayı şoka uğratan bir patlama meydana geldi. Patlamanın kaza sonucu mu, yoksa terör saldırısı mı olduğu netleşmedi. Ancak ipuçları, saldırı olabileceğini gösterdi. Limanı haritadan silen dehşete, 2 bin 750 ton patlayıcının neden olduğu belirtildi.
4 kilometrelik alan yok olurken enkazın kaldırılmasının 4 ay süreceği bildirildi. 135 kişinin öldüğü, 5 binden fazla yaralanın olduğu belirtilirken, bin 600 kişinin da kayıp olduğu öğrenildi. Türk Dışişleri, Beyrut'a tıbbı yardım gönderdi. Sahra hastanesi kurulacağını kaydetti.
Lübnan'da iki hafta sürecek OHAL ve 3 gün yas ilan edildi. Patlama dünyada şimdiye kadar barış dönemindeki bir ülkede yaşanan en şiddetli patlamalardan biri oldu.
240 kilometre uzaklıktan duyulan patlamanın 3 kiloton TNT yani Hiroşima'ya atılan atom bombasının yüzde 20'si gücünde olduğu belirlendi. Limanda krater oluştu.
DÜNYADAN TEPKİLER
TÜRKİYE: Lübnan halkının yanındayız. Her türlü desteğe hazırız.
BM: Lübnan halkının acısını paylaşıyoruz.
ABD: Yardıma hazırız.
FRANSA: Macron, Beyrut yolcusu...
İNGİLTERE: Spekülasyonlara dikkat!
HİNDİSTAN: Şoke olduk, kedere boğulduk.
TRUMP "SALDIRI" DEDİ
ABD Başkanı Donald Trump "Korkunç saldırı" dedi. İsrail saldırıyı üstlenmedi. "Yardıma hazırız" mesajı yayınlandı. Ancak Lübnanlı sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı görüntülerde ilk etapta başlayan yangının ardından söz konusu depoya bir cismin isabet ettiği görüldü.
DEAŞ HEDEF ŞAŞIRTIYOR
Saldırıyı Hizbullah, "Biz yapmadık" dedi. Ancak bölgede Hizbullah'a ait füze depolarının olduğu ileri sürüldü. Dün sabah terör örgütü DEAŞ saldırıyı üstlendi. Ancak bölge ve güvenlik uzmanlarına göre saldırıyı DEAŞ yapmış olamaz: Bu bir hedef şaşırtma veya öne çıkma açıklaması...
KIYAMET GİBİYDİ
Beyrut'taki patlamanın görgü tanıkları yaşadıkları vahşet anlarını anlattı: "Kıyamet gibiydi. Anında duymamaya başladım. 2005 yılında Refik Hariri'nin öldürüldüğü saldırının travmasını yaşadık. Biz lanetlendik... Atom bombası sandık."
YİNE AMONYUM NİTRAT
Beyrut'taki patlamaya amonyum nitrat karışımının neden olduğu iddia edildi. Benzer patlama 1995'te yaşanmıştı... Timothy McVeigh asker, madalyalı bir gaziydi. 2,3 ton amonyum nitrat yüklü kamyonu 19 Nisan 1995'te Oklahoma Federal Hükümet Binası önünde havaya uçurmuştu. Bina kısmen çökmüş 168 kişi ölmüştü. TAYFUN ER
BAE DE ALEV ALEV
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ajman bölgesindeki mağazaların bulunduğu bir çarşıda büyük yangın çıktı. Ardından patlamalar meydana geldi. Yetkililer can kaybı konusunda açıklama yapmadı.