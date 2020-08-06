Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    "dayak yedim" dedi, iki tanık yalanını bozdu: "22 bin TL'lik içki içtiler, bütün gece kavga ettiler"

    Çeşme’de güvenlikçilerden dayak yediği iddiasıyla ’yi karalamaya kalkışan Ukraynalı model ’u, sevgilisi ’in dövdüğü iddia edildi. Görgü tanıkları, genç kadının yalan söylediğini bildirdi.


    Ukraynalı Daria, "Çeşme'de dayak yedim" diye konuştu. İki tanık yalanını bozdu. Mekandaki kadın: Arkadaşlarıyla 22 bin TL'lik içki içtiler. Komşuları: 6 milyonluk villada kalıyorlardı. Bütün gece küfürleşip kavga ettiler. Polis çağırdık.



    SON MODEL YALAN
    İzmir     Çeşme'de 'in güvenlik görevlilerinden dayak yediğini iddia eden 'un yalan üstüne yalan söylediği tanık ifadeleriyle belgelendi. Kamera kayıtları, model ile sevgilisi 'in kavga ettiğini gözler önüne serdi. Komşuları da o gün yaşananları anlattı:

    "Bunların evlerinde kavgalar oldu. Polisi biz çağırdık. İngilizce küfürleşiyorlardı. Polis gelip onları götürdü" dedi. Bu arada villayı Güneş'e kiralayan ev sahibi Serhat Karık'ın, o gece yaşanan tartışmaların görüntülerini, emniyete verdiği belirtildi. Olay günü mekanda olan Tutku adlı kadın ise "Şişelerce içki içtiler. Hesap 22 bin lira tuttu. İçeride Daria ile Baran sürekli tartıştı. Kavga dışarıda iki grup arasında devam etmiş. O sırada güvenlik müdahale etmiş. Kızı ve sevgilisini arabaya bindirip göndermiş. Dövme yok" dedi.



    Ukraynalı model Daria ile sevgilisi Baran Güneş'in kiraladıkları 6 milyon liralık bu ultralüks villada kavga ettikleri ortaya çıktı.



    Villa sahibi , o geceye ait kavga görüntülerini güvenlik görevlilerine teslim etti.



    Villa önündeki tartışma görüntüleri kameralara böyle yansıdı.



    'YE ÇAMUR ATTILAR
    Sevgilisinden     dayak yedikten 2 gün sonra ortaya çıkıp "Beni Momo Beach'in güvenlik görevlileri dövdü" diyerek algı yaratmaya çalışan Daria'nın yalan açıklamaları, İngiliz gazetesi 'a da konu oldu. Gazete Türkiye'nin turistik merkezi Çeşme'deki olayın hesap yüzünden çıktığı iddiasını da yazdı.

    Haberler Güncel Daria Kyryliuk "dayak yedim" dedi, iki tanık yalanını bozdu: "22 bin TL'lik içki içtiler, bütün gece kavga ettiler"
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri