Ukraynalı Daria, "Çeşme'de dayak yedim" diye konuştu. İki tanık yalanını bozdu. Mekandaki kadın: Arkadaşlarıyla 22 bin TL'lik içki içtiler. Komşuları: 6 milyonluk villada kalıyorlardı. Bütün gece küfürleşip kavga ettiler. Polis çağırdık.Çeşme'de Momo Beach 'in güvenlik görevlilerinden dayak yediğini iddia eden Daria Kyryliuk 'un yalan üstüne yalan söylediği tanık ifadeleriyle belgelendi. Kamera kayıtları, model ile sevgilisi Baran Güneş 'in kavga ettiğini gözler önüne serdi. Komşuları da o gün yaşananları anlattı:Olay günü mekanda olan Tutku adlı kadın isededi.Ukraynalı model Daria ile sevgilisi Baran Güneş'in kiraladıkları 6 milyon liralık bu ultralüks villada kavga ettikleri ortaya çıktı.Villa sahibi Serhat Karık , o geceye ait kavga görüntülerini güvenlik görevlilerine teslim etti.Villa önündeki tartışma görüntüleri kameralara böyle yansıdı.dayak yedikten 2 gün sonraortaya çıkıp "Beni MomoBeach'in güvenlik görevlileridövdü" diyerek algıyaratmaya çalışanDaria'nın yalanaçıklamaları,İngiliz gazetesi The Sun 'ada konuoldu. GazeteTürkiye'ninturistikmerkeziÇeşme'dekiolayın hesapyüzünden çıktığıiddiasını da yazdı.