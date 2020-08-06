Ukraynalı Daria, "Çeşme'de dayak yedim" diye konuştu. İki tanık yalanını bozdu. Mekandaki kadın: Arkadaşlarıyla 22 bin TL'lik içki içtiler. Komşuları: 6 milyonluk villada kalıyorlardı. Bütün gece küfürleşip kavga ettiler. Polis çağırdık.
SON MODEL YALAN
İzmir Çeşme'de Momo Beach'in güvenlik görevlilerinden dayak yediğini iddia eden Daria Kyryliuk'un yalan üstüne yalan söylediği tanık ifadeleriyle belgelendi. Kamera kayıtları, model ile sevgilisi Baran Güneş'in kavga ettiğini gözler önüne serdi. Komşuları da o gün yaşananları anlattı:
"Bunların evlerinde kavgalar oldu. Polisi biz çağırdık. İngilizce küfürleşiyorlardı. Polis gelip onları götürdü" dedi. Bu arada villayı Güneş'e kiralayan ev sahibi Serhat Karık'ın, o gece yaşanan tartışmaların görüntülerini, emniyete verdiği belirtildi. Olay günü mekanda olan Tutku adlı kadın ise "Şişelerce içki içtiler. Hesap 22 bin lira tuttu. İçeride Daria ile Baran sürekli tartıştı. Kavga dışarıda iki grup arasında devam etmiş. O sırada güvenlik müdahale etmiş. Kızı ve sevgilisini arabaya bindirip göndermiş. Dövme yok" dedi.
Ukraynalı model Daria ile sevgilisi Baran Güneş'in kiraladıkları 6 milyon liralık bu ultralüks villada kavga ettikleri ortaya çıktı.
Villa sahibi Serhat Karık, o geceye ait kavga görüntülerini güvenlik görevlilerine teslim etti.
Villa önündeki tartışma görüntüleri kameralara böyle yansıdı.
TÜRKİYE'YE ÇAMUR ATTILAR
Sevgilisinden dayak yedikten 2 gün sonra ortaya çıkıp "Beni Momo Beach'in güvenlik görevlileri dövdü" diyerek algı yaratmaya çalışan Daria'nın yalan açıklamaları, İngiliz gazetesi The Sun'a da konu oldu. Gazete Türkiye'nin turistik merkezi Çeşme'deki olayın hesap yüzünden çıktığı iddiasını da yazdı.