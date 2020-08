Ukraynalı model Daria Kyrlıuk Çeşme 'deki The Beach of Momo'da dayak yediğini söyledi. Türkiye 'yi kötüledi. Mekan ise mankeni dövenin sevgilisi Baran Güneş olduğunu belirtti.Kanıt da kamera görüntüleriydi. Daria Kyryliuk , 30 Temmuz'da Çeşme'deki ünlü bir beach'te güvenlik tarafından feci şekilde dövüldüğünü iddia etti. Sosyal medyadan Türkiye'yi kötüledi. Mekan yetkilileri ise yayınladıkları videoyla modeli sevgilisi Baran Güneş'in dövdüğünü iddia etti.yaz birçok skandala imza atanyine başrolde!tatil için geldiği Çeşme'dekiplajın güvenliği tarafından 31 Temmuz 'da darp edildiğini iddia etti.Genç model, Instagram'dan farklı dillerdeMekanın yetkilileri ise 31 Temmuz'da otoparkta çıkan kavgaya güvenliğin müdalehe ettiğini ancak Daria Kyryliuk'un mekandan güvenli bir şekide ayrıldığını açıkladı. İddialara göre Ukraynalı manken, dayak yediğini iddia ettiği gün kendi arkadaşlarına agresif tavırlar gösterdi ve sevgilisi Baran Güneş'in korumaları mekan içerisinde ona eşlik etti. Dün ortaya çıkan görüntü kayıtları ise olayı başka bir yöne taşıdı.

'The Beach Of Momo'nun yetkilileri,diyerek Güneş'in Ukraynalı modelle görüntülerini ortaya çıkardı. Yaklaşık 1 dakikalık kamera görüntüsünde genç kadın sevgilisinin kendisini itmesiyle devriliyor. Daria Kyryliuk ise o sırada panik atak geçirdiğini ve Güneş'in kendisine yardım ettiğini iddia etti.Skandalbaşı Şeyma Subaşı , bu olayda da ortaya çıktı. 'Beach Of Momo'da dayak yediğini iddia eden Ukraynalı mankene destek verdi. Asıl amacı ise alınmadığı mekanı kötülemekti!Subaşı, eski sevgilisi Burak Beşer'in mekanına alınmadığı için hemen 'Beach Of Momo'yu topa tutup aklınca intikam almaya çalıştı.