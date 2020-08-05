4 YILLIK VE 2 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLERİ

Animasyon ve Oyun Tasarımı, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı, Basın ve Yayın, Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi, Coğrafya, Coğrafya Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Çerkez Dili ve Edebiyatı, Çizgi Film ve Animasyon, El Sanatları, Film Tasarım ve Yazarlık, Film Tasarım ve Yönetmenliği, Film Tasarımı, Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, Gastronomi (Yüksekokul), Gastronomi (Fakülte), Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte), Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul), Gazetecilik, Geleneksel Türk Sanatları, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Halkbilim, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte), Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul), Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Hititoloji, İlahiyat, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Medya, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim ve Tasarım, İslam ve Din Bilimleri, İslami İlimler, Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi, Kültür ve İletişim Bilimleri, Kürt Dili ve Edebiyatı, Medya ve Görsel Sanatlar, Medya ve İletişim (Fakülte), Medya ve İletişim (Yüksekokul), Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Radyo ve Televizyon, Radyo, Televizyon ve Sinema, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Rekreasyon Yönetimi (Fakülte), Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul), Sanat Tarihi, Sanat ve Kültür Yönetimi, Sanat Yönetimi, Sinema ve Dijital Medya, Sinema ve Televizyon, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sümeroloji, Süryani Dili ve Edebiyatı, Tarih, Tarih Öğretmenliği, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte), Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Yüksekokul), Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Halkbilimi, Türkçe Öğretmenliği, Yeni Medya (Fakülte), Yeni Medya (Yüksekokul), Yeni Medya ve Gazetecilik, Yeni Medya ve İletişim, Zaza Dili ve Edebiyatı.

EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLER



Aile ve Tüketici Bilimleri, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Antrenörlük Eğitimi, Antropoloji, Arkeoloji, Avrupa Birliği İlişkileri, Bankacılık (Fakülte), Bankacılık (Yüksekokul), Bankacılık ve Finans (Fakülte), Bankacılık ve Finans (Yüksekokul), Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte), Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul), Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilim Tarihi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çocuk Gelişimi (Fakülte), Çocuk Gelişimi (Yüksekokul), Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi, Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi, Enerji Yönetimi, Eşit Ağırlıklı Programlar, Felsefe, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Fakülte), Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul), Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Fakülte), Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Yüksekokul), Girişimcilik, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Gümrük İşletme (Yüksekokul), Havacılık Yönetimi (Fakülte), Havacılık Yönetimi (Yüksekokul), Hukuk, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İktisadi ve İdari Bilimler Programları, İktisadi ve İdari Programlar, İktisat, İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte), İnsan Kaynakları Yönetimi (Yüksekokul), İnsan ve Toplum Bilimleri, İslam Ekonomisi ve Finans, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul), İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Klasik Arkeoloji, Konaklama İşletmeciliği (Fakülte), Konaklama İşletmeciliği (Yüksekokul), Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul), Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı, Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı (Yüksekokul), Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Lojistik (Yüksekokul), Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul), Lojistik Yönetimi (Fakülte), Lojistik Yönetimi (Yüksekokul), Maliye, Moda Tasarımı (Fakülte), Moda Tasarımı (Yüksekokul), Moda ve Tekstil Tasarımı, Muhasebe (Yüksekokul), Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul), Muhasebe ve Denetim (Fakülte), Muhasebe ve Denetim (Yüksekokul), Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte), Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul), Müzecilik, Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul), Otel Yöneticiliği (Yüksekokul), Pazarlama (Fakülte), Pazarlama (Yüksekokul), Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Rekreasyon, Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul), Sağlık Yönetimi (Fakülte), Sağlık Yönetimi (Yüksekokul), Sanat ve Sosyal Bilimler Programları, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul), Sermaye Piyasası (Yüksekokul), Seyahat İşletmeciliği (Fakülte), Seyahat İşletmeciliği (Yüksekokul), Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Sınıf Öğretmenliği, Sigortacılık (Yüksekokul), Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Fakülte), Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul), Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyal Hizmet (Fakülte), Sosyal Hizmet (Yüksekokul), Sosyoloji, Spor Yöneticiliği (Fakülte), Spor Yöneticiliği (Yüksekokul), Takı Tasarımı, Tapu Kadastro (Yüksekokul), Tarım Ekonomisi, Tarih Öncesi Arkeolojisi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, Turizm İşletmeciliği (Fakülte), Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul), Turizm ve Otelcilik (Fakülte), Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul), Türk İslam Arkeolojisi, Ulaştırma ve Lojistik (Fakülte), Ulaştırma ve Lojistik (Yüksekokul), Uluslararası Finans (Fakülte), Uluslararası Finans (Yüksekokul), Uluslararası Finans ve Bankacılık (Fakülte), Uluslararası Finans ve Bankacılık (Yüksekokul), Uluslararası Girişimcilik, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Fakülte), Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Yüksekokul), Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Fakülte), Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul), Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret (Fakülte), Uluslararası Ticaret (Yüksekokul), Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul), Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte), Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul), Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Fakülte), Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul), Yerel Yönetimler, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Fakülte), Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (Yüksekokul), Yönetim Bilimleri Programları, Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte), Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul).