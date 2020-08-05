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    • 05.08.2020 12:56
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    'in kapağındaki ilginç detay: 'taki nın ardından The Economist'in Temmuz kapağı dikkat çekti!

    'ta yaşanan ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken ilginç tesadüfler de gündemde yer almaya devam ediyor. Amonyum nitrat maddesi nedeniyle patlayan ve bölgedeki son gelişmeler yer alırken bir konu daha öne çıkıyor. 'in Temmuz kapağında gösterilen ilginç detay sosyal medyada kısa sürede geniş yer topladı. Kapak fotoğrafları ile gizli mesaj verildiği öne sürülmesi ile birlikte özellikle saat detayı dikkatlerden kaçmadı. İşte Lübnan Beyrut'taki amonyum nitrat patlamasından son dakika gelişmeleri...

    Lübnan Beyrut'taki patlamanın ardından The Economist'in Temmuz kapağı dikkat çekti!

    Beyrut'taki nın ardından son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken Beyrut Valisi, dün akşam yaptığı açıklamada kentteki patlamanın etkisini Hiroşima ve Nagazaki benzeri olduğunu söyledi. Kısa süre içinde büyük yankı uyandıran patlama ile birlikte sıradışı tesadüfler de yer almaya başladı. Bunlardan bir tanesi de 'in Temmuz kapağında yer alan ilginç detaylar oldu. Özellikle gizli mesaj verdiği öne sürülmesi nedeniyle bir anda gündemde yerini aldı.

    THE ECONOMIST TEMMUZ KAPAĞINDAKİ İLGİNÇ DETAYLAR GÜNDEME OTURDU!

    The Economist Temmuz kapağı 'taki patlama nedeniyle dikkatleri çekmeye devam ediyor. Kapakta gizli mesaj verildiği öne sürülürken özellikle saat detayı dikkatlerden kaçmadı.

    İşte son dakika gelişmeleri...

    The Economist Temmuz kapağı dikkat çekmeye devam ediyor. Kapakta görülen saat 12'ye 5 kala şeklinde durması dikkatleri özellikle çeken detaylar arasında yer aldı. Bu saat detayı; Rusların dönemini anlatırken özellikle ABD'ye olan tepkileri ve göz dağı olarak yorumlandı. Saatin 12 olması ise nükleer savaşın başladığı simgesini taşıyor.

    Öte yandan tablo halinde görülmesi de başka bir mesaj niteliği taşıyor. Sağdan sola doğru görülen ilk iki tablodan bir tanesinin Lübnan Beyrut patlaması olduğu mesajı verirken diğerinin ise güneşte yaşanan patlama olduğu imgesi verildiği iddia edildi. Genel olarak tabloya bakıldığında ise; yanardağ patlaması, dünyaya göktaşı çarpması, virüs, gemi batması ve bir domuz fotoğrafı görülüyor.

    Yine bahsedilen kapak fotoğrafında "The next castastrophe" yani "sıradaki felaket" başlığı dikkat çekti. Altında yer alan "and how to survive it" yani "Bundan nasıl kurtulunur?" başlığı öne çıkıyor.

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