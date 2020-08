Beyrut'taki patlamanın ardından son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken Beyrut Valisi, dün akşam yaptığı açıklamada kentteki patlamanın etkisini Hiroşima ve Nagazaki benzeri olduğunu söyledi. Kısa süre içinde büyük yankı uyandıran patlama ile birlikte sıradışı tesadüfler de sosyal medyada yer almaya başladı. Bunlardan bir tanesi de The Economist'in Temmuz kapağında yer alan ilginç detaylar oldu. Özellikle gizli mesaj verdiği öne sürülmesi nedeniyle bir anda gündemde yerini aldı.

THE ECONOMIST TEMMUZ KAPAĞINDAKİ İLGİNÇ DETAYLAR GÜNDEME OTURDU!

The Economist Temmuz kapağı Lübnan Beyrut'taki patlama nedeniyle dikkatleri çekmeye devam ediyor. Kapakta gizli mesaj verildiği öne sürülürken özellikle saat detayı dikkatlerden kaçmadı.

İşte son dakika gelişmeleri...

The Economist Temmuz kapağı dikkat çekmeye devam ediyor. Kapakta görülen saat 12'ye 5 kala şeklinde durması dikkatleri özellikle çeken detaylar arasında yer aldı. Bu saat detayı; Rusların Soğuk Savaş dönemini anlatırken özellikle ABD'ye olan tepkileri ve göz dağı olarak yorumlandı. Saatin 12 olması ise nükleer savaşın başladığı simgesini taşıyor.

Öte yandan tablo halinde görülmesi de başka bir mesaj niteliği taşıyor. Sağdan sola doğru görülen ilk iki tablodan bir tanesinin Lübnan Beyrut patlaması olduğu mesajı verirken diğerinin ise güneşte yaşanan patlama olduğu imgesi verildiği iddia edildi. Genel olarak tabloya bakıldığında ise; yanardağ patlaması, dünyaya göktaşı çarpması, virüs, gemi batması ve bir domuz fotoğrafı görülüyor.

Yine bahsedilen kapak fotoğrafında "The next castastrophe" yani "sıradaki felaket" başlığı dikkat çekti. Altında yer alan "and how to survive it" yani "Bundan nasıl kurtulunur?" başlığı öne çıkıyor.